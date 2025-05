Vibo Valentia: riaperta al traffico la SS18, era chiusa a causa di una frana | VIDEO

StrettoWeb

Con anticipo rispetto alle tempistiche annunciate, Anas ha riaperto a doppio senso di marcia la Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ a Vibo Valentia chiusa lo scorso 27 marzo, a seguito di un importante fenomeno di caduta di massi sulla carreggiata causato da eventi meteo avversi a carattere alluvionale, e riaperta dal 15 aprile u.s. fino ad oggi a senso unico alternato. Gli interventi, avviati nell’immediato e in urgenza per un importo di circa 600 mila euro, hanno riguardato la mitigazione del rischio di ulteriore caduta massi sul tratto di versante interessato, con il disgaggio dei blocchi instabili e l’installazione di reti corticali trasportate sul costone grazie all’impiego innovativo dei voli di un elicottero per la posa dall’alto che ha permesso di ridurre le tempistiche esecutive.

Le modalità di intervento sono state condivise con gli Enti interessati nel corso di diverse riunioni in Prefettura a Vibo Valentia. I lavori di completamento proseguiranno sul costone senza ulteriori interferenze con la viabilità statale.