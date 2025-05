Vibo Valentia, l’1 giugno il 2° Memorial Mimmo Maurino 

StrettoWeb

Il karate FIJLKAM calabrese, a Vibo Valentia, onora il maestro Mimmo Maurino con un Memorial che avrà luogo domenica 1 giugno presso il palazzetto dello Sport (Palamaiata) di Vibo Valentia. Il settore karate della Calabria ha stretto, negli anni, un legame speciale con la Campania, anche grazie al rapporto di grande amicizia che legava il compianto Maestro Domenico (Mimmo) Maurino, con l’attuale commissario tecnico regionale calabrese, Maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante del karate federale calabrese, e con l’attuale presidente di settore, pluricampionessa nazionale, Maestra Viola Zangara.

II Memorial “Mimmo Maurino” è stata inserita quale manifestazione ufficiale del calendario regionale calabrese della FIJLKAM. L’iniziativa, dedicata al compianto maestro campano, che è stata una figura storica e un punto di riferimento anche per il karate calabrese è stata, quindi, fortemente voluta e organizzata dall’intero Comitato Regionale FIJLKAM – Settore Karate. L’importante evento sportivo conterà sul patrocinio della Provincia e sarà svolto in collaborazione con la Virtus Vibo Valentia, guidata dalla dottoressa Zangara.

Al Memorial è prevista la partecipazione di tanti giovani atleti provenienti da tutta la regione e sarà riservato alla specialità del kumite (combattimento). Interesserà le categorie Under 10, Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores e Under 21, offrendo un’importante occasione di confronto tecnico e crescita sportiva per le nuove generazioni del karate calabrese. Numerose le adesioni già confermate nei giorni scorsi. Il Maestro Mimmo Maurino è stato uno dei pionieri del karate in Italia oltre che punto di riferimento nel panorama marziale campano e nazionale.

Persona amata e stimata, ha formato tanti campioni, fra cui il figlio, Lucio Maurino, vera e propria leggenda del karate italiano, che ha conquistato tantissimi titoli europei e mondiali nella specialità del kata (forme). Originario dell’area tra Portico di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, il maestro Maurino negli ultimi anni si era trasferito a Marcianise, dove continuava ad operare con dedizione e passione, a favore delle vecchie e nuove generazioni , fino alla sua scomparsa nel 2023.