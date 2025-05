Vibo Valentia, al via il ciclo di incontri “Osservare il cielo tra scienza e meraviglia”

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, in collaborazione con Valentia Academy nell’ambito del progetto Giovani in Biblioteca, organizza un ciclo di incontri dedicato all’astronomia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare i misteri del cielo attraverso osservazioni, strumenti e tecniche di astrofotografia. Gli appuntamenti, gratuiti, sono iniziati il 9 maggio e proseguiranno per ogni venerdì del mese fino al 6 giugno 2025, toccando i temi come i movimenti della Terra, le costellazioni, l’astrofotografia e l’osservazione dei pianeti e della luna. Il ciclo culminerà con una serata osservativa conclusiva, dove i partecipanti potranno ammirare gli oggetti celesti più affascinanti.

L’iniziativa si inserisce all’interno della proposta culturale dell’assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Stefano Soriano, che punta ad ampliare l’offerta cittadina partendo proprio dalla biblioteca comunale come fulcro della divulgazione e della partecipazione attiva.

Gli incontri, come detto, si terranno nella biblioteca comunale di via Jan Palach a Vibo Valentia, e sono aperti a chiunque voglia immergersi nell’universo della scienza e della meraviglia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente in biblioteca o al numero 327 0671145.

