Vibo Marina, la targa in ricordo di Gabriele Alessandria | VIDEO

Una targa per ricordare chi non c’è più. Un omaggio alla memoria ma anche un momento di solenne ricordo che unisce un’intera comunità. Svelata quest’oggi, 26 maggio 2025, sul lungomare di Vibo Marina, la targa in memoria di Gabriele Alessandria, giovane talento calcistico e grande lavoratore scomparso prematuramente lo scorso 19 agosto 2024. Nell’intervista in calce all’articolo, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il ricordo del giovane Gabriele.

“In ricordo di Gabriele Alessandria: giovane talento calcistico e generoso lavoratore, amante della natura e delle letteratura, che sognava fin da piccolo di diventare un grande calciatore! Ciao, Piccolo Principe, non ti dimenticheremo!“, il pensiero scritto sulla targa.