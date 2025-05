Versace: “politica nella Reggina? Se non sta accanto agli imprenditori, loro perdono la voglia. Per Ballarino parla la sua storia”

StrettoWeb

“Io penso che chi, come i presidenti delle società di calcio, investe nel nostro territorio, è un eroe. Se accanto a questi non ci sono le istituzioni che provano a stare accanto alle gloriose squadre dei comuni del territorio, rischiamo anche di far perdere loro la voglia. Ritengo che prendere un caffè nella zona mista con gli appassionati e rispondere alle domande dei giornalisti sia doveroso. L’importante è che si provi a raccontare in maniera seria quelle che sono le cose per come avvenute, senza alterare o mettere parole in bocca che non ci stanno”. Così Carmelo Versace, nel corso del programma “Pianeta Dilettanti”, risponde a una domanda del conduttore Nino Neri in merito alla presenza dei politici nella Reggina, nello specifico alle continue interviste e presenze di Brunetti e dello stesso Versace al fianco di Ballarino.

Il vicesindaco parla anche di Ballarino: “è un imprenditore che non scopro io stasera, ma lo dimostra la sua storia. Quando io dico che non bisogna parlare di Reggina nei Consigli Comunali, lo dico perché ci credo. Ballarino si è presentato col suo staff e Brunetti li ha scelti. Poi, cosa bisogna dire? Ha fatto degli investimenti, ha fatto degli errori? Chi di noi non ha sbagliato? Ha la forza per guidare un campionato di Serie C? Non spetta a noi dirlo. Vedremo quello che succederà, di certo ha sempre tenuto le porte aperte, non le ha mai chiuse”.

E sul Sant’Agata: “l’unica società che ha partecipato al bando ha già presentato da qualche giorno il bilancio. Ora si procederà alla conferenza dei servizi, che sarà decisoria. Poi si aspetterà il termine prefissato per legge, 45 giorni. Poi, dopo la delibera di Consiglio, il bando. Al bando potranno partecipare altre società. Credo che l’iter possa svolgersi in tempi abbastanza rapidi, al di là dei playoff. E non sarà più un Sant’Agata visto alla vecchia maniera, ma all’avanguardia. Ovvero accessibile, sostenibile, con la riqualificazione di tutti i campi. Se ci sarà anche un ristorante? Non si può immaginare solo un Sant’Agata fermo alla crescita sportiva, ma che guardi anche al sociale”.

