Marco Verratti torna in Italia… da proprietario: trattativa in ballo per il suo club del cuore

Che fine ha fatto Marco Verratti? Questa è una delle che gli appassionati di calcio italiano si stanno facendo da qualche anno, soprattutto quelli che non hanno voglia di cercarlo su Google. E diciamocelo, anche chi lo ha fatto per trovare “Al-Arabi” alla voce squadra di club, non è che sia stato tanto soddisfatto. Lasciato il PSG dopo 11 anni nel 2003, il centrocampista Campione d’Europa nel 2021 con l’Italia è sparito dai radar. Nazionale compresa.

In scadenza di contratto in estate, Verratti sembra pronto a tornare in Italia. Non sappiamo se lo farà da calciatore, potrebbe farlo da… proprietario. Secondo “Il Centro”, infatti, Marco Verratti sarebbe pronto ad acquistare il Delfino Pescara 1936, squadra della sua città natale, nonchè club in cui ha militato dal 2006 al 2012, tra giovanili e prima squadra, centrando una storica promozione in Serie A insieme a Insigne e Immobile. Serie A che non ha mai giocato, trasferendosi all’ombra della Tour Eiffel nella stessa estate.

Verratti sarebbe in trattativa avanzata con il presidente Sebastiani per l’acquisto delle quote del Pescara e sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 1.5 milioni. Il preliminare sarebbe già firmato, l’atto definitivo atteso entro il prossimo mese.