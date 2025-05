Vergogna a Marina di Gioiosa Jonica: grave incendio al parco giochi, strutture distrutte

StrettoWeb

Comunità di Marina di Gioiosa Jonica sotto shock, oggi, per una triste scoperta: la cittadina si è infatti risvegliata con la notizia di un gravissimo atto vandalico al parco giochi, un incendio che ha totalmente distrutto le strutture che per bambini e famiglie rappresentava un momento di tranquillità e spensieratezza. Dai cittadini e dalle istituzioni si è levato alto il coro di sdegno e vergogna.

“Condanno con fermezza il vile atto vandalico perpetrato ai danni del parco giochi di Marina di Gioiosa Jonica, uno spazio pensato per la crescita, il gioco e la serenità dei bambini. Colpire un luogo dedicato all’infanzia significa attentare al cuore stesso della comunità e al diritto fondamentale dei minori a vivere in un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso”, ha detto Emanuele Mattia, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Esprimo piena solidarietà all’amministrazione comunale e a tutte le famiglie colpite da questo gesto ignobile. È fondamentale che le istituzioni, insieme al tessuto sociale ed educativo del territorio, si uniscano in un’azione concreta di vigilanza, prevenzione e promozione della cultura del rispetto e della legalità. Ai bambini e alle bambine di Marina di Gioiosa Jonica dico: non permetteremo che l’odio e l’inciviltà vincano. Le istituzioni saranno al vostro fianco per restituirvi presto uno spazio di gioco e felicità”.