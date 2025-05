Val Gallico, gioia in rimonta: 1-2 al Gioiosa e finale Playoff

StrettoWeb

Un altro capolavoro, un’altra prova da incorniciare per il Val Gallico che rimonta e sorpassa il Gioiosa, staccando così il pass per la finale play-off del girone B di Promozione Calabrese. Avvio di gara contratto per i reggini che incassano al 20’ il gol di Jaiteh. È l’episodio che, però, suona la carica all’undici ospite che cambia anche negli interpreti dato che Surace è costretto ad uscire per un infortunio rimediato in occasione del vantaggio ionico. Al suo posto dentro Zampaglione, con mister Corapi (magnifica interpretazione del match prima e durante) che “sacrifica” Gatto in luogo di Artuso il quale insieme a Paulino risulterà a fine gara tra i migliori in campo.

Ed è proprio Paulino che, alla mezz’ora, trova l’assist vincente per Carvajal (ancora una volta decisivo l’attaccante colombiano), abile con una magia da fuori area a pescare l’angolo alla sinistra del portiere avversario per l’1-1 che decide la prima frazione di gioco.

Nella ripresa parte forte il Val Gallico e al 17’ confeziona il raddoppio, con un’azione magistrale: Paulino innesca Tavdgiridze che rifinisce per Carvajal per il più facile dei tap-in. Val Gallico avanti nel punteggio e che sfiora il tris con il tiro da fuori area di Artuso, parato dall’estremo difensore locale. Al 93’ Carvajal, a tu per tu col pipelet ionico, fallisce il colpo del definitivo ko e in mezzo alle due occasioni da rete, si registra il rosso a Bargas per fallo a palla lontana su Bongani. Arriva il triplice fischio finale dell’arbitro e i ragazzi del duo Lo Presti-Califano possono brindare alla vittoria.

Tra sette giorni la finale del girone contro la StiloMonasterace (successo per 1-0 sul San Nicola Chiaravalle), anche stavolta in trasferta anche stavolta con un solo risultato a disposizione. Chi avrà la meglio disputerà la finalissima contro la vincente dei play-off del girone A, Mesoraca-DB Rossoblù Luzzi.

La società Val Gallico, in tutte le sue componenti, ha voluto, infine, ringraziare l’Asd Gioiosa Ionica per la grande e splendida ospitalità riservata.

