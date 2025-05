USA, stop alla mediazione in Ucraina? Cosa succede fra Kiev e Mosca

StrettoWeb

Secondo quanto si legge sul “The Telegraph”, gli Stati Uniti potrebbero smettere di ricoprire il ruolo di mediatori nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. La decisione sarebbe una diretta conseguenza del rifiuto da parte di Vladimir Putin di firmare il cessate il fuoco. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che sta modificando “la metodologia con cui contribuirà ai colloqui” e che non “volerà più in giro per il mondo senza preavviso” per partecipare alle riunioni.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che Kiev e Mosca devono ora presentare proposte concrete per porre fine alla guerra e dovrebbero incontrarsi direttamente per risolvere il conflitto. Trump sarebbe infastidito nei confronti di Putin.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, aveva dichiarato giovedì su Fox News che la guerra in Ucraina sarebbe andata avanti per le lunghe: “ora spetta a russi e ucraini, visto che ciascuna parte conosce le condizioni di pace dell’altra. Tocca a loro trovare un accordo e porre fine a questo conflitto brutale. Non sta andando da nessuna parte. Non finirà tanto presto“.

