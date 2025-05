USA e Arabia, accordo storico: “armi per 142 miliardi”. E un leopardo per Trump

StrettoWeb

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno firmato una accordo per le forniture militari da 142 miliardi di dollari, il più grande della storia, secondo la Casa Bianca. “Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno firmato la commessa militare più grande della storia, quasi 142 miliardi per fornire a Riad equipaggiamento militare dell’ultima generazione“, si legge in una dichiarazione diffusa dopo la cerimonia durante la quale Donald Trump e il principe Mohammed bin Salman hanno firmato una serie di accordi. Lo riporta l’Adnkronos.

La società saudita DataVolt “procede con i piani per investire 20 miliardi di dollari in centri per l’intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche negli Stati Uniti“. Lo rende noto la Casa Bianca in cui vengono dettagliati i 600 miliardi di investimenti promessi dall’Arabia Saudita destinati a “costruire legami economici che dureranno per le prossime generazioni“.

“Gli accordi celebrati oggi sono storici e rivoluzionari per entrambi i Paesi e rappresentano una nuova era d’oro nella partnership tra Stati Uniti e Arabia Saudita“, continua la dichiarazione in cui si afferma “dal primo giorno la politica del presidente Trump dell’America First per commercio e investimenti ha messo l’economia americana, i lavoratori americani e la nostra sicurezza nazionale al primo posto“.

Nel pacchetto di ‘doni’ della monarchia saudita è presente anche un rarissimo leopardo arabo. “Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno ulteriormente sottolineato il loro impegno per partenariati culturali, educativi e scientifici più approfonditi attraverso la firma di accordi” come quello “tra lo zoo nazionale Smithsonian e la Commissione reale per AlUla (che tutela il patrimonio della regione nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, ndr) per sostenere la conservazione del leopardo arabo in via di estinzione, con un’esposizione a Washington“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.