All’Università della Calabria una lezione sui Dazi di Trump

A un mese dal Liberation Day, quando il presidente Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi eccezionali sulle importazioni degli Stati Uniti, numerosi ricercatori e organizzazioni internazionali hanno pubblicato analisi sulle ragioni economiche della scelta dell’amministrazione statunitense e sulle sue implicazioni per l’equilibrio dell’economia globale. Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 11:00, il Prof. Francesco Aiello terrà una lezione dal titolo “Trump’s Tariffs and Trade War: What Does Economic Theory Suggest? Data and The Road Ahead” nell’Aula EP1 dell’Università della Calabria.

L’incontro è parte del corso di Economia e Commercio Internazionale della Laurea Magistrale in Economia e Commercio ed è aperto a studenti, docenti, rappresentanti istituzionali e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema del protezionismo commerciale e degli effetti sulla crescita economica. Durante la lezione si fornirà un’analisi del contesto macroeconomico in cui si inserisce la recente iniziativa di Trump, approfondendo il posizionamento degli USA nel commercio mondiale e gli effetti della persistenza del deficit commerciale americano.

L’analisi teorica degli effetti delle tariffe sulle importazioni sarà seguita dalla discussione sull’impatto di questa nuova fase protezionistica. Se da un lato l’iniziativa di Trump mette a rischio i processi di liberalizzazione degli scambi, dall’altro lato le critiche alla globalizzazione sottolineano la necessità di affrontare le disuguaglianze economiche generate dal commercio, in un contesto globale sempre più frammentato e polarizzato. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è aperto a studenti, docenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori, giornalisti economici e a tutti gli interessati alle trasformazioni della politica commerciale internazionale.

