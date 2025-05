“Uniti per la Macchia Mediterranea”: il Comitato scrive ai Comuni siciliani, “custodi del futuro verde dell’isola”

StrettoWeb

Attraverso una lunga e corposa lettera, il Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea scrive a sindaci e amministratori dell’isola per rafforzare l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile di un patrimonio naturale. “Egregi Signori Presidenti, Sindaci e Consiglieri, scriviamo a Voi nella qualità di Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere la salvaguardia, la gestione sostenibile e la valorizzazione di questo inestimabile patrimonio naturale, ecologico, paesaggistico e culturale della Sicilia. L’adesione non è un mero atto simbolico, ma rappresenta un impegno concreto e condiviso a mettere in campo azioni volte alla tutela della Macchia Mediterranea presente sui rispettivi territori e a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla sua importanza vitale. Riteniamo fondamentale e strategico mantenere vivo e, anzi, rafforzare questo impegno comune. L’unione fa la forza, e la rete dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea rappresenta uno strumento potente e indispensabile per avviare e sostenere una interlocuzione incisiva e propositiva con la Regione Siciliana e con gli Assessorati competenti (Ambiente, Territorio, Agricoltura, Beni Culturali, Istruzione, ecc.)”, si legge.

“Presentarsi uniti e con una visione condivisa permette di dare maggiore peso alle nostre istanze, di facilitare l’accesso a risorse e strumenti regionali, e di influenzare positivamente le politiche territoriali e ambientali a beneficio dell’intera Isola. Le potenziali iniziative per la tutela e la promozione della Macchia Mediterranea sono numerose e ambiziose, e molte di esse sono già state oggetto di studio, confronto e proposte nell’ambito della nostra rete. Esse spaziano dall’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado per formare i “Futuri Cittadini Responsabili”, al censimento georiferito del Capitale Naturale locale per una gestione più efficace, dalla valorizzazione delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 che ospitano la macchia, alla promozione di attività economiche sostenibili legate a questo ecosistema (come nel caso del miele di timo ibleo), fino alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e alla promozione di infrastrutture verdi come le “Autostrade della Macchia Mediterranea”.

“Le idee per progetti concreti e fattibili sono tante, come illustrato nel documento programmatico che accompagna la nostra iniziativa e che, se necessario, potremo condividere in maniera più approfondita. Un appuntamento annuale di grande importanza e un’occasione concreta per dimostrare il nostro impegno è la Giornata Regionale della Macchia Mediterranea, che si celebra il 21 novembre di ogni anno. La preparazione e la promozione capillare di iniziative sui Vostri territori in occasione della Giornata del 21 novembre 2025 rappresentano un’opportunità straordinaria per dare visibilità all’impegno del Vostro Ente e della rete dei Comuni Custodi. Organizzare eventi, campagne di sensibilizzazione, attività didattiche, interventi sul territorio dimostra concretamente la volontà di agire e la forza di un movimento diffuso”.

“Maggiore sarà il numero e la qualità delle iniziative promosse a livello locale in questa data, più forte, visibile e credibile risulterà la nostra “forza contrattuale” nell’essere ascoltati e nel portare avanti le nostre proposte presso le Istituzioni regionali. A tal proposito ci permettiamo di ricordare che con Delibera a firma del Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci, datata 28 novembre 2019, la Giunta Regionale di Governo ha istituito per la Sicilia (https://bit.ly/3imLuRj) la Giornata Regionale della Macchia Mediterranea in coincidenza con la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberiche cade in Italia il 21 novembre di ogni anno”.

“Con lo stesso provvedimento la Giunta di Governo ha previsto l’istituzione, presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, di un Comitato per la Macchia Mediterranea avente lo scopo di coordinare o porre in essere gli adempimenti aventi ad oggetto la Macchia Mediterranea e l’organizzazione della giornata ad essa dedicata, coincidente con il 21 Novembre, data della Giornata Nazionale degli Alberi, inclusi quelli di natura propositiva ai fini del miglioramento del sistema legislativo vigente, nella prospettiva della tutela e valorizzazione del relativo patrimonio vegetale e animale”.

“Detto Comitato è presieduto dall’Assessore Reg.le per l’Agricoltura e ne fanno parte, inoltre, il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le dello Sviluppo rurale e territoriale, il Comandante del Corpo Forestale Reg.le, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’Identità siciliana, il Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, due componenti del Comitato promotore del progetto Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e due sindaci indicati tra i Comuni aderenti alla predetta Carta”.

