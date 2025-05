UNARMA Calabria in visita alla Compagnia di Scalea: “tutele concrete per chi serve lo Stato in prima linea”

StrettoWeb

“Oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello alla nostra frenetica attività sindacale” – dichiara il Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, Fabio Riccio – “recandoci presso la Compagnia dei Carabinieri di Scalea, dove siamo stati accolti con grande disponibilità e rispetto istituzionale dal Capitano Andrea D’Angelo, Comandante della Compagnia, e dal Luogotenente Giuseppe Carlomagno, Comandante della Stazione“.

“La delegazione sindacale – continua Riccio – era composta oltre che dal sottoscritto, anche dal Segretario Generale Provinciale di Cosenza, Cavallo Mario, e dal Segretario Provinciale Aggiunto di Cosenza, Cardamone Antonio. È proprio grazie a questo tipo di accoglienza che si riesce a instaurare un dialogo proficuo tra rappresentanza sindacale e amministrazione, finalizzato a raccogliere le problematiche segnalate dai nostri iscritti e a cercare soluzioni concrete. La nostra visita si è concentrata su quei reparti in prima linea, che incarnano la presenza dello Stato sul territorio e che troppo spesso vengono dimenticati”.

“I Carabinieri che operano quotidianamente nelle stazioni e nelle sezioni operative – dichiara ancora Riccio – sono esposti a 360 gradi: in strada, nei quartieri, sotto l’occhio costante di telecamere e telefonini. In un contesto così delicato e complesso, servono tutele vere, non solo parole: da parte dei sindacati, della politica e della stessa Arma. Non possiamo più permettere che chi lavora in trincea venga lasciato solo o trasformato in bersaglio”.

“Quando un militare lavora in un clima di pace e serenità – conclude Riccio – tutta la collettività ne beneficia. Ecco perché continueremo a girare ogni angolo della Calabria, con determinazione e senza sosta, per dare voce, forza e dignità a ogni singolo collega”.