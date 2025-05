“Un sogno che prende forma”: presentato a Reggio Calabria il Campus del Mediterraneo con il Ministro Bernini

StrettoWeb

Alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, senatore Anna Maria Bernini, è stato presentato questa mattina, presso l’Aula Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il progetto Campus del Mediterraneo. Contestualmente, il Ministro ha tenuto a battesimo due attività istituzionali molto importanti: il nuovo portale di Ateneo, pensato nell’ottica di rinnovare in profondità la comunicazione e i servizi digitali, e il Servizio di counseling che si inserisce nell’ambito del progetto PROBEN, finanziato dal MUR. Si tratta di un Laboratorio di psicoeducazione emotiva per una migliore comprensione e gestione del benessere personale e relazionale da parte degli studenti.

Il “Campus universitario del Mediterraneo” – con annesso student housing – nascerà nel complesso immobiliare dei Missionari Monfortani, uno dei grandi contenitori e nuclei socio-culturali della città di Reggio Calabria che gode di una posizione strategica rispetto alla Cittadella Universitaria.

Il progetto di rigenerazione prevede che il cuore pulsante del nuovo campus sia il grande giardino interno, attorno al quale si organizzeranno le principali attività collettive quali teatro, aule e servizi generali.

“Il progetto Campus del Mediterraneo è molto più di un’infrastruttura: è un sogno condiviso che oggi prende forma, grazie al lavoro di squadra tra Parlamento e Ministero dell’Università e della Ricerca, alla determinazione dell’onorevole Cannizzaro e alla visione del Rettore Zimbalatti. È la conferma che quando Università e territorio camminano insieme sono un potente motore di crescita, di inclusione e di cambiamento” ha affermato il Ministro Bernini, che poi ha proseguito evidenziando che “Reggio Calabria non è solo la punta d’Italia, ma un ponte naturale verso il Mediterraneo. Con questo Campus si candida a diventare un riferimento per studenti, docenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. Oggi restituiamo alla città uno spazio di bellezza e cultura, come il complesso dei Padri Monfortani, che tornerà a essere luogo di accoglienza, scambio e conoscenza. Siamo qui per costruire insieme un’Italia che investe nei talenti, che valorizza i suoi territori e che dà ai giovani non solo opportunità, ma soprattutto fiducia nel futuro.”

La cerimonia di presentazione del progetto è stata aperta dal Rettore Giuseppe Zimbalatti che ha richiamato l’incisività dell’azione politica dell’onorevole Francesco Cannizzaro che ha sostenuto un emendamento in commissione bilancio ottenendo uno stanziamento ministeriale di quattro milioni di euro grazie al quale il progetto del campus potrà concretamente realizzarsi e realizzare un luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra docenti, ricercatori, cittadini e studenti, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.

Il Rettore ha rappresentato al Ministro Bernini ed al qualificato uditorio la realtà dell’Università Mediterranea. “Siamo un giovane Ateneo che incarna i valori di una terra ricca di storia e di talento e di bellezze. Cultura, identità e futuro sono le nostre parole chiave, a cui associamo pace e speranza, come ha indicato il Papa nel messaggio rivolto ieri al pianeta. Scontiamo un inverno demografico consistente, ma non ci rassegniamo alla logica delle statistiche; rivendichiamo il ruolo di presidio culturale, scientifico e formativo in sinergia con gli attori istituzionali ed oggi più che mai avvertiamo la responsabilità di attrarre e trattenere i giovani”.

Sul progetto del campus nel Mediterraneo, il rettore ha rimarcato come “l’obiettivo dell’Ateneo sia quello di rafforzare la sua recettività in termini residenziali, culturali e formativi. Il progetto schiude nuovi scenari legati a Reggio Calabria sempre più città universitaria e rafforza il suo essere comunità inclusiva e aperta. Un Campus del (e nel) Mediterraneo che costituisce pertanto una delle scommesse più importanti per poter rafforzare l’attrattività sia per gli studenti meridionali – che potranno avvalersi di migliori condizioni per restare nella loro terra – sia per i tanti altri giovani che potranno ancora di più coltivare occasioni di stimolo e di curiosità nella città dello Stretto, posizionata al centro del mare nostrum, crocevia di popoli, arte, cultura e storia millenaria”.

L’incontro è proseguito con le relazioni dei professori Antonio D’Elia “Il Mediterraneo, Dante e la Calabria” e del prof. Alessandro Villari che ha presentato “Il progetto di recupero funzionale del Complesso dei Monfortani di Reggio Calabria”.

Prima delle conclusioni del Ministro Bernini, si sono poi succeduti gli interventi del vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, dell’eurodeputato onorevole Giusi Princi, dell’onorevole Francesco Cannizzaro e di Isabella Scarpino, presidente del Consiglio degli studenti, che ha ricordato Sara Campanella, la studentessa dell’Università di Messina vittima di femminicidio.

Il nuovo portale di Ateneo

Il portale istituzionale, realizzato in collaborazione con CINECA, su configura quale ecosistema digitale articolato costituito da una serie di servizi tematici integrati e fa parte integrante di un progetto strategico complesso e partecipato. “L’obiettivo – ha spiegato il rettore Giuseppe Zimbalatti – è rinnovare in profondità la nostra comunicazione ed i nostri servizi digitali, rappresentandone un’evoluzione significativa sia sotto il profilo tecnologico che comunicativo. Vogliamo offrire un’esperienza utente migliorata, grazie a un’interfaccia intuitiva, moderna e accessibile, che valorizzi l’identità dell’Ateneo e ne potenzi la capacità di dialogo con le diverse componenti della comunità universitaria. Particolare attenzione – sottolinea ancora il rettore Zimbalatti – è stata riservata alle esigenze degli studenti che troveranno nel portale un ambiente digitale più semplice da navigare e più efficace nella trasmissione delle informazioni. Confidiamo che questa nuova infrastruttura possa rappresentare un reale miglioramento per l’intera comunità accademica, rafforzando la qualità dei servizi universitari e proiettando la Mediterranea verso un futuro sempre più innovativo, accessibile e in dialogo con il proprio tempo. Ringrazio per il contributo concreto e qualificato offerto in tutte le fasi del processo di reingegnerizzazione il gruppo di lavoro interno all’Ateneo composto da figure con competenze eterogenee, che ha sviluppato con rigore e professionalità il nuovo servizio”.

Il Servizio di Counseling

Il Servizio di counseling psicologico, centro antiviolenza e di ascolto è previsto nell’ambito del progetto PRO-BENE-COMUNE (PROmozione del BENEssere della COMunità UNivErsitaria), iniziativa finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Appositi locali e spazi di ascolto all’interno dell’Ateneo reggino – inaugurati dal Ministro – sono stati allestiti per dare modo agli studenti di sviluppare, attraverso un confronto con esperti e personale qualificato, competenze emotive utili nello studio, nelle relazioni e nella vita quotidiana. Diversi gli obiettivi: favorire l’alfabetizzazione emotiva e la consapevolezza di sé; riconoscere il ruolo delle emozioni nella comunicazione, nello studio e nella gestione dello stress; sviluppare competenze di regolazione emotiva e strategie di coping, stimolare, infine, la riflessione sul vissuto emotivo nel contesto universitario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.