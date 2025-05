Ucsi Palermo, eletto il Consiglio direttivo: Roberto Immesi nuovo presidente provinciale

StrettoWeb

E’ Roberto Immesi il nuovo presidente dell’Ucsi Palermo, sezione provinciale dell’Unione cattolica stampa italiana, l’associazione riconosciuta dalla Cei che dal 1959 riunisce i giornalisti e i comunicatori cattolici. Nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio al Palazzo Arcivescovile di Palermo, è stato eletto il Consiglio direttivo per il quadriennio 2025/2029.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia – dice Immesi – e in particolar modo il presidente uscente Michelangelo Nasca, a cui dobbiamo il rilancio della sezione di Palermo. Nel corso dei suoi due mandati, dal 2016 a oggi, l’Ucsi è cresciuta e si è consolidata. Viviamo in una società in continua trasformazione che pone sfide importanti al mondo del giornalismo: l’Ucsi può offrire un contributo importante e originale in termini di proposte e riflessioni che partono da un punto di vista cristiano, con particolare attenzione alla deontologia e all’etica di chi fa comunicazione. Ci impegneremo sul fronte della formazione e attiveremo sinergie con il mondo ecclesiale, scolastico e del volontariato per raccontare il nostro territorio, la sua storia e i suoi protagonisti”. Roberto Immesi, accolito, è Revisore dei Conti all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e collabora con LiveSicilia, Radio Spazio Noi e PortadiServizio.

La vice presidente è Adele Di Trapani, consigliera regionale dell’Ucsi, docente di Teologia Morale e Bioetica, collaboratrice di varie testate fra cui Radio Spazio Noi e PortadiServizio. Mauro Faso, nominato segretario, è giornalista televisivo e Responsabile della comunicazione regionale della Croce Rossa Italiana.

L’incarico di tesoriere è stato affidato a Michelangelo Nasca, vaticanista, docente di Teologia Dogmatica, presidente di Radio Spazio Noi (emittente radiofonica dell’Arcidiocesi di Palermo) e direttore di PortadiServizio.

Completano il Consiglio direttivo provinciale Giovanni Azzara, giornalista di Radio Spazio Noi, direttore de “Il Cefalino” (testata della Diocesi di Cefaù), vice direttore di Esperonews e collaboratore di Gds e Tgs; Luigi Perollo, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali – ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Palermo; Riccardo Rossi, giornalista, Piccolo Figlio della Divina Volontà di Palermo e missionario laico.