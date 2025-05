Tutto pronto per la 24H di Messina, l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di motori: il programma

StrettoWeb

I motori sono pronti ad accendersi al Kartodromo di Messina per l’appuntamento più atteso dell’anno. È in programma da sabato 24 a domenica 25 maggio la sesta edizione della 24H di Messina, tappa del Campionato WEK (World Endurance Karting), organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. L’intero staff è incessantemente all’opera per curare con la massima attenzione gli ultimi dettagli. Il prestigioso evento, inserito nel circuito internazionale, richiamerà in riva allo Stretto piloti e team provenienti da varie parti d’Italia e anche dall’estero (presenze annunciate da Spagna, Germania e Belgio) per sfidarsi in una gara mozzafiato di resistenza, strategia e adrenalina pura. Si correrà con squadre composte da 3 a 8 piloti, previste le categorie F1 e F2.

Il programma del weekend

Venerdì 23, nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, sarà già possibile effettuare le prove libere dalle ore 16 alle 21. Sabato 24, dopo le registrazioni, il briefing, le foto di gruppo e il sorteggio dei kart, alle 10.30 si terrà una sessione di prove libere, della durata di 50’, che vedrà impegnati tutti i team. Alle 11.20 spazio alle qualifiche (Q1) di 10’, con i migliori dieci che accederanno alla fase successiva, quindi la Q2-Superpole di 5 giri con la metà dei classificati Q1 e la Q3-Superpole di 3 giri con la metà dei classificati Q2. Definita la griglia, alle 12.30 scatterà la partenza della 24H di Messina, in stile Le Mans, con i kart posizionati sul rettilineo. Dal giorno alla notte illuminata dai fari, fino all’arrivo alle 12.30 di domenica 25, quando verrà sventolata la bandiera a scacchi e potrà essere proclamato il vincitore.

La pit resterà chiusa per i primi 5’ e gli ultimi 10’ di gara. Il cambio kart è obbligatorio nei quick change. A partire dalla tredicesima ora si aprirà la fase di cambio tecnico, per sessanta minuti, duranti i quali lo staff procederà alle operazioni di sostituzione degli pneumatici. La durata massima di ogni stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, è pari a 65’, tranne nell’ultimo stint a cui verrà aggiunto l’eventuale tempo di chiusura dell’ultimo giro dopo le 24 ore.

La direzione gara si avvarrà dell’utilizzo del VAR per controllare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista. Grazie alla collaborazione col partner Race Facer, visitando anche il sito www.kartingclubmessina.com, sarà disponibile il servizio di live timing. Tramite app potranno essere consultati posizione, tempo residuo, miglior giro, ultimo giro, distacco da chi precede e da chi segue, settore 1 e settore 2 e le comparazioni in base al numero di pit osservati dalle varie squadre. I team manager, visionando il disegno della pista, potranno inoltre segnalare un’eventuale scorrettezza commessa nei confronti del proprio pilota, cliccando sulla curva dove è avvenuto l’episodio. Ogni squadra avrà due gettoni a disposizione: nel caso in cui il direttore di gara accettasse la segnalazione verrà restituito, altrimenti risulterà perso. Domenica, al termine della 24H di Messina, dalle 13, si svolgerà la festa del podio. Verranno premiate le prime tre squadre classificate per ogni categoria e i team che hanno ottenuto la pole position, il best lap assoluto e il quick change più veloce della manifestazione.

I team iscritti

Ventuno i team iscritti. Nella F1 si misureranno Dammuso, Gattopardo, Leopard, Mako R.T., Kairos Racing, Soul Racing Kart (Spagna), SRK Team (Spagna), PF Racing (Germania), KMRS Racing (Belgio), Lions MKC. Nella F2 Team Lucania 2, STP Racing, MRT Thunder, Meta Speed, Tigers MKC, Mako Black, A.M. Karting Racing, SRK Juego De Cronos (Spagna), X-Race, MRT Moon, Team Lucania ART. L’albo d’oro della 24H di Messina, fiore all’occhiello del Karting Club Messina, è dunque pronto ad arricchirsi. Per ben tre volte, nel 2021, 2022 e nell’ultima edizione, nel 2024, ha trionfato Dammuso Dad&Son. Nel 2019 il successo di Gattopardo, mentre nel 2023 ad esultare furono i belgi di Blue Star.