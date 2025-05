Progetto “Turismo delle Radici”: Marina di Gioiosa Ionica accoglie gli italo discendenti

StrettoWeb

Era il dicembre del 2024 quando, in una giornata ricca di significato, prendeva ufficialmente il via il progetto Turismo delle Radici – Italia nel Mondo a Marina di Gioiosa Ionica. Un momento di condivisione e visione collettiva, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, della dott.ssa Tiziana Nicotera – responsabile del progetto Italiani nel Mondo, Michele De Stefano, presidente dell’Organizzazione Obiettivo Turismo Italia(OTI), e del sindaco di Cleto, dott. Armando Bossio, che ha raccontato con passione l’esperienza del suo Comune come punto di partenza di questo cammino.

Oggi, a pochi mesi di distanza, quel seme inizia a dare i primi frutti: Grazie a questa collaborazione e tramite il portale italiani.it nei prossimi mesi, gruppi di visitatori provenienti da Stati Uniti, Argentina, Canada e Brasile raggiungeranno Marina di Gioiosa Ionica per riscoprire le proprie radici, i luoghi, e sentirsi finalmente a casa.

Non è un risultato casuale, ma l’esito di un lavoro silenzioso e tenace, costruito nel tempo attraverso il dialogo con operatori turistici, imprese, strutture ricettive e cittadini che hanno creduto nella forza dell’accoglienza. È una piccola vittoria, ma dal grande valore simbolico e sociale: un’opportunità per far respirare l’economia locale, ma anche per mostrare con orgoglio tutto ciò che è stato fatto in questi anni.

Chi arriverà troverà un paese che si è trasformato, che ha investito in rigenerazione urbana, cura del territorio, valorizzazione culturale e ambientale, promozione dell’artigianato e delle eccellenze enogastronomiche. Un paese che non si è mai arreso e che oggi è pronto a farsi conoscere, raccontare e amare.

Il Turismo delle Radici non è solo un progetto: è un ponte tra generazioni e continenti, è un viaggio nella memoria e un investimento nel futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.