L’ultima trovata di Trump: per chi si “auto-rimpatria” spese di viaggio pagate e una cifra importante in dono

Spese di viaggio pagate e 1000 dollari in ‘omaggio’. Sembra una conveniente offerta di una compagnia aerea ma si tratta, invece, dell’ultima trovata dell’Amministrazione Trump in merito ai rimpatri degli immigrati clandestini nei rispettivi Paesi d’origine. Il presidente USA ha decretato che qualsiasi migrante sprovvisto di documenti che si “auto-rimpatrierà” per tornare nel proprio Paese, avrà le spese di viaggio pagate e anche 1000 dollari in dono.

La cifra può sembrare di poco conto, soprattutto per chi vive in America, ma per i migranti che vengono dai Paesi più poveri può rappresentare un valido aiuto: in Messico, per esempio, 1000 dollari equivalgono a 19.674 pesos.

