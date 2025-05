Ucraina, Trump: “potrei chiamare Putin. Se non risolviamo? Allora, sarà…”

StrettoWeb

Donald Trump ha aperto alla possibilità di poter chiamare Vladimir Putin. Alla base del colloquio fra i due, ovviamente, i contorni della possibile pace, duratura, in Ucraina. Trump lo ha detto ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One in partenza da Abu Dhabi, al termine della visita di Trump che sta tornando negli USA dopo essere diventato nonno. “Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui“, ha aggiunto.

Trump ha quindi affermato: “penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante“. In precedenza, questa mattina, Trump aveva espresso l’intenzione di incontrare Putin “il prima possibile“.