Trump arriva in Qatar, ma a rubare la scena è ben altro: la buffa e incredibile accoglienza diventa virale | VIDEO

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato oggi in Qatar, una delle tappe previste nel suo viaggio ufficiale nell’area del Golfo Persico. L’arrivo a Doha è stato accompagnato da un’accoglienza sorprendente, documentata da un video clamoroso che sta facendo il giro del web. Il Qatar rappresenta una delle tappe del tour diplomatico di Trump negli Emirati, iniziato con la storica visita in Arabia Saudita. In quell’occasione, l’ex presidente ha preso parte a un incontro con la delegazione siriana.

A colpire l’opinione pubblica è stata soprattutto l’accoglienza ricevuta da Trump al suo arrivo in Qatar: una cerimonia vistosa, strana, particolare e per certi versi buffa. Una sorta di balletto diventato virale, come si può vedere in basso.

