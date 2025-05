Trump, accordo USA-Regno Unito sui dazi: “alleanza per anni a venire”

StrettoWeb

“Questa dovrebbe essere una giornata molto importante ed emozionante per gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito“. È quanto scritto da Donald Trump in un post su Truth in cui conferma una conferenza stampa alle 10, le 16 in Italia, nello Studio Ovale dopo che Downing Street ha fatto sapere che il premier britannico Keir Starmer fornirà un “aggiornamento” sui colloqui sul commercio con gli Usa.

“L’accordo con il Regno Unito è completo ed esaustivo e consoliderà le relazioni tra gli Usa e il Regno Unito per molti anni a venire“. E’ quanto si legge in un altro post su Truth di Donald Trump. “Per la nostra lunga storia e alleanza, è un grande onore avere il Regno Unito come primo annuncio – aggiunge – Ne seguiranno molti altri, che sono in una fase negoziale importante“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.