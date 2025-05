Trofeo dei Territori 2025 Aequilibrium Cup: il programma delle finali 

StrettoWeb

Si sono disputate le semifinali del Trofeo dei Territori 2025 Aequilibrium Cup, che si concluderà oggi pomeriggio a Cefalù (PalaSport Marzio Tricoli). In finale femminile – alle 16 – si sfideranno le rappresentative dei Comitati territoriali Fipav di Catania e Messina. A Trabia le catanesi hanno sconfitto Palermo per 3-0 (25-20, 25-17, 25-12), mentre Messina ha avuto ragione di Trapani a Termini (3-0, 25-12, 25-12, 25-17). Nella finale per l’assegnazione del quinto posto Monti Iblei ha battuto Akranis per 2-0.

Nel maschile – alle 18.30 – Catania ritroverà Palermo, già affrontato nel girone eliminatorio ieri (etnei vittoriosi per 2-1). Nelle semifinali – giocate al meglio dei cinque set – i catanesi hanno sconfitto per 3-1 Messina (25-16, 23-25, 25-23, 25-20). Palermo ha battuto, invece, Monti Iblei per 3-1 (25-15, 25-27, 25-20, 25-13). Trapani si è piazzata quinta, battendo Akranis per 2-1. Le due finali di consolazione si sono svolte a Lascari.

