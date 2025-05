Tripodi (Uil): “alla faccia dei venditori di fumo, chiude l’Inps di Barcellona”

StrettoWeb

“I reiterati, solenni e roboanti impegni formali, assunti pubblicamente soltanto qualche mese fa, con i quali veniva scongiurata la chiusura della sede Inps di Barcellona si sono incredibilmente sciolti come neve al sole. Dobbiamo registrare che in merito alle nefaste conseguenze della delibera del Consiglio d’amministrazione dell’Inps n. 137 del 18 dicembre 2024, concretamente, non è mai cambiato nulla e non vi è mai stato alcun atto amministrativo finalizzato ad emendare la decisione. Infatti, il prossimo 1 giugno, la sede Inps di Barcellona chiuderà definitivamente i battenti con grave nocumento per tutta la collettività di tutto il suo vasto comprensorio. Pertanto, le promesse e le rassicurazioni del sindaco di Barcellona, nonché della pletora di parlamentari e addirittura di qualche sottosegretario di Stato, si sono rivelate parole al vento e fumo negli occhi nei confronti di cittadini, lavoratori e pensionati che avevano ingenuamente creduto alla salvezza dell’importante presidio”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

“Tenuto conto del lassismo dimostrato da tutti gli attori di questa ignobile farsa, lo scoramento è oggettivo e la chiusura definitiva della sede Inps di Barcellona è ormai una triste realtà. In tal senso, ci appelliamo al presidente dell’Inps avv. Gabriele Fava e al Cda dell’Istituto affinché, in extremis, assumano una delibera che annulli la decisione dello scorso dicembre che depaupera fortemente una città, la seconda della provincia di Messina, una comunità e un grande territorio. Riguardo la credibilità di taluni personaggi c’è ben poco da aggiungere: i fatti, che sono appuntiti e duri come i chiodi, non lasciano spazio ad alcuna interpretazione e sbugiardano i tanti venditori di fumo che hanno dimostrato la loro inconsistenza ed inadeguatezza”, ha così concluso Ivan Tripodi.