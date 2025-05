Trilaterale Meloni-Vance-von der Leyen: “il ruolo dell’Italia è aiutare il dialogo tra Usa e Unione Europea”

StrettoWeb

Il premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ed il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. All’incontro ha partecipato anche il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. “Grazie a JD Vance e von der Leyen per avere accettato l’invito. Un mese fa a Washington avevo proposto al presidente Trump un incontro, sono molto orgogliosa di ospitare due dei leader di Ue e Usa per iniziare un dialogo”, ha detto Meloni nella fase iniziale. “Spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio. Ci sono materie che sono di competenza della Commissione europea. Il ruolo dell’Italia è aiutare il dialogo”, ha evidenziato il presidente del Consiglio.

“Meloni costruttore di ponti tra Europa e Stati Uniti”

“Non vedo l’ora di avere questa conversazione. Una delle cose che il primo ministro Meloni si è offerto di fare e che ovviamente il presidente e io siamo stati contenti di accettare è davvero quello di essere un costruttore di ponti tra Europa e Stati Uniti”, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in apertura del trilaterale con Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen.

Le parole di von der Leyen

“Abbiamo una relazione molto speciale e stretta con gli Stati Uniti – ha detto il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in apertura del trilaterale con Giorgia Meloni e JD Vance a Roma. “Guardando al commercio, abbiamo la più grande relazione commerciale nel mondo, con oltre 1.500 miliardi di dollari all’anno, siamo molto legati, abbiamo scambiato paper che i nostri esperti stanno studiando approfonditamente, discutendo i dettagli. Tutti sanno che il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è che insieme vogliamo un buon accordo per entrambe le parti. Ciò che ci unisce è che vogliamo una pace giusta e duratura per l’Ucraina. Sappiamo quanto siete impegnati per la fine della guerra e vi ringrazio per questo. Ciò che è importante ora è certamente spingere, le cose vanno avanti e credo che la prossima settimana sarà cruciale su questo”, ha aggiunto il presidente.