Trebisacce, arrestato maghrebino per violenza sessuale su una 64enne

I carabinieri della stazione di Trebisacce hanno tratto in arresto un giovane di origini maghrebine, di 25 anni, K. A., ritenuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna straniera di 64 anni. Il ragazzo, secondo quanto si apprende dall’Ansa, avrebbe seguito per strada la donna e, dopo averla raggiunta, avrebbe abusato di lei. La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un luogo pubblico.

Le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento sono state svolte dai militari dell’Arma con il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.