Trasporto pubblico gratuito, piccoli passi anche in Italia

In un’epoca segnata dalla necessità di ridurre le emissioni inquinanti, decongestionare i centri urbani e offrire servizi più equi alla cittadinanza, il trasporto pubblico gratuito si impone sempre più come una strategia concreta per trasformare le città italiane. Non si tratta più di un’utopia: da Genova a Bologna fino a Roma, sperimentazioni e progetti pilota stanno dimostrando che la mobilità accessibile può diventare una realtà.

Genova: una città capofila nella mobilità gratuita

A Genova, la gratuità del trasporto pubblico è già realtà per ampie fasce della popolazione. Il Comune ha annunciato la proroga fino al 30 settembre 2025 delle agevolazioni che permettono agli under 14 e agli over 70 di viaggiare gratis sugli autobus urbani e suburbani. Ancora più innovativa è la scelta di estendere la gratuità della metropolitana e degli impianti verticali (funicolari, ascensori pubblici) a tutti i residenti della Città Metropolitana, grazie all’attivazione del titolo MIV tramite l’app CityPass AMT. I risultati sono sorprendenti: gli abbonamenti annuali sono passati da 78.000 a 184.000, con un incremento del 636% tra le fasce agevolate. Un segnale evidente che la gratuità, se ben progettata, è un potente incentivo all’uso del trasporto pubblico.

Bologna: un aiuto concreto per le famiglie

Anche Bologna ha scelto di puntare sulla mobilità inclusiva. Il Comune ha lanciato un’iniziativa che consente agli accompagnatori di bambini in età scolare (materne ed elementari) di viaggiare gratis sui mezzi pubblici dal lunedì al sabato, fino a due persone per bambino. L’obiettivo è favorire l’uso dei mezzi pubblici nel tragitto casa-scuola, decongestionando il traffico nelle ore di punta e alleggerendo il carico economico sulle famiglie.

Roma: mezzi pubblici gratis per chi va allo stadio

In occasione della finale di Coppa Italia 2025, Roma ha sperimentato il progetto “Road to Zero”, offrendo trasporto gratuito a tutti i possessori del biglietto della partita. È una misura simbolica ma efficace per promuovere l’uso del trasporto pubblico durante eventi di massa e ridurre l’impatto ambientale e logistico legato al traffico automobilistico.

Verso una mobilità sostenibile ed equa

Il trasporto gratuito non è solo una misura sociale, ma anche una scelta ambientale e strategica. Incentiva l’abbandono dell’auto privata, migliora la qualità dell’aria, favorisce la mobilità dei cittadini più vulnerabili (giovani, anziani, lavoratori a basso reddito) e può avere effetti positivi sull’economia urbana. Le esperienze italiane dimostrano che laddove il trasporto è gratuito o fortemente agevolato, aumenta l’utenza, si razionalizza il servizio e migliora la percezione del trasporto pubblico. Il modello non è privo di costi, ma se sostenuto da una visione a lungo termine e da finanziamenti strutturati, può diventare la chiave per una nuova cultura della mobilità urbana.