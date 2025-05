Trasporto bici a bordo dei treni Alta Velocità? La proposta in Calabria al termine dell’evento cicloturistico “BAM! On the Road”

StrettoWeb

Si è conclusa con successo la prima edizione del “BAM! on the Road – Calabria Edition”, evento di cicloturismo sostenibile che ha attraversato i Parchi calabresi in un itinerario denso di valori ambientali, culturali e paesaggistici. La festa di arrivederci al BAM! Campfire del 2026, tenutasi presso l’area portuale di Bagnara Calabra, ha visto la partecipazione dell’On. Giannetta, in rappresentanza della Regione Calabria, come ospite d’onore. Durante il confronto con i partecipanti e i ragazzi del collettivo Enough Cycling, ambassador del BAM! – Bicycle Adventure Meeting e narratori digitali di punta nel settore adventure, è emersa con forza una richiesta concreta: l’inserimento del trasporto bici a bordo dei treni Alta Velocità italiani, oggi escluso dalla normativa nazionale vigente, a differenza di quanto avviene in Francia (TGV), Germania (ICE), Svizzera (SBB) e su numerosi treni Intercity europei.

Accogliendo l’istanza con impegno e disponibilità, l’On. Giannetta ha annunciato, in accordo con l’Agenzia Sognare Insieme Viaggi – organizzatore tecnico dell’iniziativa, realizzata nella cornice del progetto Le Montagne del Sole, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna Italia – la volontà di presentare una mozione al Consiglio Regionale della Calabria. Obiettivo: sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad avviare un iter normativo di revisione delle disposizioni attuali in materia di trasporto ferroviario ad alta velocità, inserendo la possibilità di viaggiare con bici al seguito su Frecce e Italo, al pari di quanto già previsto per i treni Intercity.

“La Calabria potrà farsi portavoce di un’istanza di civiltà, sostenibilità e modernità. La bici non è un ostacolo, ma un alleato del turismo lento e dell’economia verde”, ha dichiarato l’On. Giannetta, ricevendo il plauso unanime dei partecipanti all’evento. La mozione, in fase di redazione con il supporto dello staff tecnico dell’On. Giannetta e gli esperti legali e logistici di Sognare Insieme, conterrà una ricognizione normativa comparata e una proposta di intervento mirata per modificare i vincoli oggi presenti nei contratti di servizio e nei regolamenti ferroviari di Trenitalia e Italo.