Trapani Shark in Champions League, l’annuncio di Antonini: “competeremo per vincere”

Trapani Shark si prepara a giocare la prima semifinale Playoff della sua storia e intanto guarda già alla prossima stagione. La straordinaria cavalcata di quest’anno ha aperto le porte dell’Europa ai siciliani. Sarà una prima volta storica per Trapani, un grande traguardo per l’intero basket siciliano e in generale del Sud Italia: Trapani Shark ha presentato ufficialmente la documentazione per giocare la Basketball Champions League.

L’annuncio è arrivato dallo stesso presidente Antonini su ‘X’: “presentata la nostra documentazione completa per la partecipazione alla prossima @BCL 2025/2026. Trapani va in Europa per la prima volta nella sua storia. E lo fa da protagonista, visto che competeremo per vincere. Grazie a Jasmin ed i suoi fantastici ragazzi. Ed a quel pazzo di Presidente che aveva visto questa storia 2 anni fa nel nulla piu totale“.