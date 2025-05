Trapani Shark, prova di forza: battuta Milano. Sfida pazzesca all’ultima giornata con Bologna per la vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Nel girone di andata, un’Olimpia Milano orgogliosa e ferita aveva rifilato 105 punti alla matricola terribile Trapani Shark difendendo il Forum, acque territoriali dei Campioni d’Italia in carica. Nel girone di ritorno Trapani si è presa la vittoria con gli interessi. Ciliegina sulla torta di una stagione entusiasmante, quella che i siciliani hanno messo nella 29ª Giornata di Serie A archiviando un netto successo sull’Olimpia Milano scudettata.

La vittoria è arrivata con il punteggio di 89-81. Per Trapani è il successo numero 22 in stagione, stessa cifra presente sul tabellino della Virtus Bologna che ha superato nettamente Scafati (condannata alla B insieme a Pistoia battuta da Cremona). Un duello in vetta alla classifica che verrà risolto, in un finale da film, nell’ultima giornata di campionato che mette le due squadre di fronte nello scontro diretto della Virtus Arena con in palio il primo posto nel seeding dei Playoff.

Nelle altre gare da segnalare la vittoria di Trento contro Reggio Emilia nell’anticipo del sabato e quella di Brescia a Sassari nella serata odierna: entrambe salgono a quota 42 e restano appaiate al secondo posto. Sconfitte in zona Playoff per Trieste a Varese e Venezia a Treviso. Tortona batte Napoli.

Risultati 29ª Giornata Serie A

Sabato 3 maggio

Ore 20:00

Trento-Reggio Emilia 84-63

Domenica 4 maggio

Ore 18:15

Pistoia-Cremona 65-89

Sassari-Brescia 77-96

Scafati-Virtus Bologna 87-104

Tortona-Napoli 82-89

Trapani-Olimpia Milano 89-81

Treviso-Venezia 83-72

Varese-Trieste 85-80

Classifica Serie A

Virtus Bologna 44 Trapani 44 Brescia 42 Trento 42 Olimpia Milano 38 Trieste 34 Reggio Emilia 34 Venezia 30 Tortona 28 Sassari 24 Treviso 24 Varese 20 Cremona 18 Napoli 18 Scafati 12 Pistoia 12

Programma 30ª Giornata Serie A

Domenica 11 maggio

Ore 18:00

Napoli-Trento

Brescia-Treviso

Cremona-Tortona

Olimpia Milano-Scafati

Reggio Emilia-Pistoia

Trieste-Sassari

Venezia-Varese

Virtus Bologna-Trapani

