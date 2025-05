Trapani, che mazzata dalla FIGC: i punti di penalizzazione inflitti per la prossima stagione

StrettoWeb

E’ arrivata la penalizzazione anche per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale si è espresso oggi, dopo il deferimento della scorsa settimana, per quanto concerne le irregolarità amministrative legate a crediti d’imposta inesistenti segnalati dalla Covisoc e confermati dall’Agenzia delle Entrate. E’ lo stesso motivo per cui è stato deferito e penalizzato il Brescia. La società di Antonini si difenderà nei successivi gradi di giudizio, ma intanto incassa la penalizzazione, che si ripercuoterà nella classifica della prossima stagione. Ed è una penalizzazione pesante, di ben 8 punti. C’è anche l’inibizione di 6 mesi per Antonini.

E’ abbastanza noto, e dichiarato, che gli obiettivi dell’imprenditore romano siano quelli di portare in Serie B il Trapani il prima possibile, ma questa penalizzazione di certo non aiuta, sempre ammesso che non riesca a ridurla o eliminarla. Da capire anche quale sarà l’esito della penalizzazione per il Basket: al Trapani Shark, impegnato ora nella lotta Scudetto, è toccata infatti la stessa sorte.