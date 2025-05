Trapani si arrende all’OT contro Bologna ma è 2ª: cavalcata pazzesca, ora i Playoff! | TABELLONE

StrettoWeb

Una gara bellissima ed emozionante che sa tanto di antipasto di finale Playoff. Certo, ora che inizia la postseason si azzerano i valori e bisognerà prestare attenzione anche a chi (Olimpia Milano) in stagione ha avuto momenti di luci e ombre ma quando c’è odore di titolo cambia marcia. Però Virtus Bologna-Trapani è stato il degno finale di regular season che dà lustro al basket di Serie A. Le prime due della classe, appaiate al vertice ormai da tante settimane, hanno atteso, in un finale che sembrava già scritto, l’ultima gara per giocarsi il primo posto. Ed è servito l’overtime.

Dopo un brutto inizio (23-13) e un clamoroso 48-49 nei due quarti centrali, Trapani ha rifilato 27 punti (a 18) negli ultimi 10 minuti di gara a Bologna forzando la gara all’overtime. Le ‘V Nere’ hanno avuto la meglio ai supplementari chiudendo la gara 101-86. Prova monstre di Clyburn da 28 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Sono 16 i punti di Cordinier. Si può rimproverare poco a Trapani trascinata dalla new entry Eboua (21 punti) e Robinson (21 punti, 5 rimbalzi e 9 assist).

La squadra siciliana è seconda in classifica (arrivo a 3 con Brescia e Trento a quota 44, avanti per classifica avulsa), affronterà Reggio Emilia (7ª) ed evita Bologna e Milano nella propria parte di tabellone: nell’eventuale semifinale ci sarà, infatti, o Brescia o Trieste.

Risultati 30ª Giornata Serie A

Sabato 10 maggio

Ore 20:00

Trieste-Sassari 92-76

Ore 20:30

Napoli-Trento 89-114

Domenica 11 maggio

Ore 18:15

Brescia-Treviso 114-91

Cremona-Tortona 94-99

Olimpia Milano-Scafati 100-72

Reggio Emilia-Pistoia 86-72

Venezia-Varese 83-64

Virtus Bologna-Trapani 101-96 (OT)

Classifica Serie A

Virtus Bologna 46 Trapani 44 Brescia 44 Trento 44 Olimpia Milano 40 Trieste 36 Reggio Emilia 36 Venezia 32 Tortona 30 Sassari 24 Treviso 24 Varese 20 Cremona 18 Napoli 18 Scafati 12 Pistoia 12

Tabellone Playoff Serie A

Virtus Bologna-Venezia

Trento-Olimpia Milano

Brescia-Trieste

Trapani-Reggio Emilia

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.