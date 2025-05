Trapani, esordio vincente nei Playoff! 80-75 a Reggio Emilia: è delirio al Palashark

StrettoWeb

La stagione delle prime volte per Trapani: prima volta in Serie A, prima volta al secondo posto in classifica e prima qualificazione ai Playoff. E chissà che a fine postseason ci possa essere anche la prima volta più dolce di tutte, quella Tricolore. Ma è ancora presto per pensarci. A proposito di prime volte, questa è la serata dell’esordio: al “PalaShark” arriva Reggio Emilia per Gara-1 dei Playoff Scudetto. Si gioca su 5 gare: la prima a mettere insieme tre vittorie accede alla semifinale. Trapani ha il vantaggio del fattore campo che, da seconda in classifica, permette l’eventuale Gara-5 in casa fino alla finale (ammesso che l’altra finalista non sia la Virtus Bologna, prima in classifica).

Un accoppiamento positivo quello di Trapani con Reggio Emilia, a giudicare almeno dai trascorsi stagionali, 2 partite giocate e altrettante vittorie dei ragazzi di coach Repesa: 109-73 (+36!) nel match casalingo, ultima gara del 2024; 89-94, in trasferta, lo scorso marzo.

Non c’è due senza tre. Arriva, infatti, anche la terza vittoria stagionale, un po’ più combattuta rispetto a quella di campionato in Sicilia. I locali chiudono sotto il primo quarto ma rimontano e chiudono avanti all’intervallo, 40-39. Scatto ospite all’ultimo quarto, ma alla fine Trapani Shark torna avanti e chiude 80-75. Sugli scudi Robinson, con 22 punti e 10 assist. Segue Petruccelli a 14. Prima vittoria nella serie. Ora si andrà in Emilia per tentare un altro colpaccio.