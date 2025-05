Trapani, Antonini si complimenta con il Siracusa e cita anche la Reggina: “non può restare in D”

StrettoWeb

“Complimenti al mio amico Alessandro Ricci, e ai miei ragazzi Alberto, Marco e Roberto. Decisivi come lo scorso anno. Complimenti al Siracusa per la meritatissima promozione, un’altra città importante storica siciliana come Siracusa tra i professionisti. Benvenuti in Serie C. Dove spero comunque possa esserci anche la Reggina in caso di ripescaggio visto che Reggio Calabria non PUÒ restare in serie D“.

Così, sui social, il presidente del Trapani Valerio Antonini si complimenta con il Siracusa per la promozione in Serie C e cita anche la Reggina, che ha lottato fino all’ultimo per provare a sottrarle lo scettro del primo posto. L’imprenditore romano ha evidenziato come la città di Reggio Calabria non possa rimanere ancora in Serie D.

