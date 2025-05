Tragedia sfiorata in Calabria, velista soccorsa in mare a Capo Trionto

StrettoWeb

La Guardia Costiera di Corigliano ha soccorso una velista in solitario con la barca a vela in avaria. L’imbarcazione, in evidente difficoltà, è stata raggiunta di una motovedetta il cui equipaggio, con non poche difficoltà, è riuscito a mettere in salvo la diportista traendola in salvo sul mezzo di soccorso. Il salvataggio è avvenuto in mare nelle acque antistanti il faro di Capo Trionto.

La stazione radio costiera di Palermo aveva captato un segnale radio di urgenza lanciato da un’imbarcazione che poi è stata inoltrata alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano che ha dato vita all’operazione di salvataggio.