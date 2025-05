Tragedia a Reggio Calabria: uomo di 80 anni muore per un malore in un’area di servizio

StrettoWeb

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato in una nota area di servizio di Reggio Calabria, lungo una delle arterie stradali più trafficate della zona. Un uomo di 80 anni è deceduto improvvisamente nel parcheggio, presumibilmente a causa di un malore. Secondo quanto riferito, l’anziano si trovava nei pressi della propria auto quando ha accusato un malessere. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto è giunta un’ambulanza del 118.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. L’episodio ha suscitato grande sgomento tra i clienti e i dipendenti dell’area di servizio, visibilmente scossi per quanto accaduto.