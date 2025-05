Tragedia a Messina, uomo rinvenuto morto in casa

StrettoWeb

Tragedia a Messina dove, in mattinata, è stato rinvenuto un cadavere di un uomo in un’abitazione sita in via La Farina. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i medici del 118 ed i Vigili del Fuoco. Al momento non si conosce il motivo del drammatico decesso: gli investigatori sono al lavoro per capire i motivi di quanto successo. Probabile che l’uomo sia morto per cause naturali.

