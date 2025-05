Tragedia a Falerna, uomo colto da malore cerca aiuto ma alla SCA non ci sono medici e muore

StrettoWeb

Una tragedia che riaccende l’allarme sulla tenuta dei servizi sanitari territoriali. È accaduto nel pomeriggio di sabato 24 maggio a Falerna, dove un uomo del posto, colto da un malore, si è recato disperatamente presso il Servizio di Continuità Assistenziale. Ma al presidio non ha trovato alcun medico in servizio. Rientrato in piazza, ha avuto un collasso e poco dopo è deceduto.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha confermato l’assenza del personale sanitario. Un episodio drammatico, definito di “inaudita gravità” dal sindaco Francesco Stella, che ha subito scritto a Prefettura, ASP di Catanzaro, Regione Calabria e Procura della Repubblica per chiedere chiarezza e interventi urgenti.

“Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni di cittadini rimasti senza assistenza – ha dichiarato Stella – già l’11 aprile avevamo denunciato formalmente, tramite PEC, la mancanza del medico, nonostante non vi fosse alcuna sospensione ufficiale del servizio. Anche in quel caso, la situazione era stata verificata dalla Polizia Locale”.

Il sindaco evidenzia una gestione inadeguata del presidio, che mette a rischio la salute pubblica: “È inaccettabile che un servizio sanitario essenziale venga lasciato sguarnito, soprattutto nei momenti critici. Non possiamo più tollerare che la vita delle persone dipenda dalla fortuna o dal caso”.

Nella sua nota alle autorità competenti, il primo cittadino solleva l’ipotesi che un intervento tempestivo e qualificato avrebbe potuto cambiare l’esito dell’episodio. Per questo chiede alla magistratura di indagare e accertare eventuali responsabilità. “La salute dei cittadini – conclude Stella – merita rispetto, presenza e garanzie reali, non promesse o silenzi”.