Tragedia a Catania, muore 23enne in scooter dopo scontro con un’auto

Una 23enne è morta in incidente stradale avvenuto nel tratto della circonvallazione di Catania di via Ulisse, in direzione di Misterbianco. La giovane era su uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 per prestare i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti e le indagini di rito.