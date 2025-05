Tragedia in Calabria: auto va a sbattere contro un muro, muore un 67enne

StrettoWeb

Un drammatico incidente è avvenuto in Calabria, tra Campotenese e Mormanno, in provincia di Cosenza. Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Scalea, è morto dopo essere andato a sbattere contro un muro. Ancora sconosciute le cause del sinistro mortale volante della sua utilitaria. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

