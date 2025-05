Tragedia nell’Agrigentino: donna muore carbonizzata mentre fa benzina

StrettoWeb

Il cadavere di una donna completamente carbonizzato e’ stato trovato accanto alla pompa di un distributore di benzina in una strada provinciale fra Aragona e Favara, nell’Agrigentino. La vittima e’ una quarantunenne di Favara. Accanto al corpo la Fiat Punto della donna completamente avvolta dalle fiamme. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio, la donna si sarebbe fermata per fare un rifornimento di carburante col self-service. Non e’ chiaro, al momento, cosa abbia innescato le fiamme. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.