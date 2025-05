Terribile incidente stradale sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: muore un centauro | DETTAGLI

StrettoWeb

Un uomo della provincia di Cosenza di circa 50 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nel Salernitano. Il centauro, che era alla guida di una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto nella notte. Si tratta del secondo incidente mortale verificatosi nello stesso tratto della A2 nel giro di 48 ore. Sabato pomeriggio, un ragazzo di 28 anni originario di Battipaglia ha perso la vita sul colpo, sempre lungo lo stesso tratto autostradale. I funerali del giovane si svolgeranno in giornata.

