Tragedia in Sicilia, e precisamente a Marina di Ragusa, dove una donna è morta a causa dell’incendio della propria automobile dopo essere uscita di strada. Al momento non si conoscono i motivi dell’incidente che ha provocato il rogo mortale. Sul posto sono immediatamente intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco che hanno spento l”incendio ed i medici del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della malcapitata.

Foto di repertorio

