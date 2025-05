Tensione a San Siro: Klaus Davi contestato dai capi Ultrà della Curva Sud

StrettoWeb

“Momenti di tensione sabato a San Siro. Klaus Davi è stato contestato da alcuni leader della curva sud del Milan. Circa tremila tifosi stavano sfilando in direzione dello stadio, dopo essere stati impegnati in una contestazione dei vertici della squadra avvenuta nel piazzale di ‘Casa Milan’, edificio in zona Portello che ospita la sede dei rossoneri. Il giornalista stava realizzando una intervista al cosiddetto ‘Barone’, alias Giancarlo Capelli, figura storica e molto amata dai tifosi milanisti, quando gli si è avvicinato Marco ‘Pacio’ Pacini un altro influente capo Ultrà (nella foto) detto ‘il lanciacori’ inveendo contro di lui con le seguenti parole: “sei un pagliaccio, dici boiate in televisione e non sei il benvenuto. Vattene!” e andando contro il suo lavoro di reporter sulla vicenda delle infiltrazioni mafiose nella tifoseria. Il leader Ultrà è stato trattenuto dagli agenti della Digos e anche dallo stesso Capelli che hanno impedito che venisse a contatto con Davi. Anche il giovane capo Ultrà Luca Guerrini, scampato ad un attentato solo tre settimane fa”, ha apostrofato il giornalista svizzero Klaus Davi come si vede dalle immagini.