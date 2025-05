Tensione tra India e Pakistan: la Farnesina sconsiglia viaggi nelle zone di confine

StrettoWeb

Il Servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina ha emesso un avviso sul portale “Viaggiare Sicuri” in seguito alla recente escalation tra India e Pakistan, raccomandando la massima cautela ai cittadini presenti nella regione. In particolare, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sottolinea che “è fortemente sconsigliato qualsiasi spostamento nelle zone prossime al confine indo-pakistano”, aree storicamente sensibili e oggi nuovamente al centro di tensioni.

L’allerta, diramata a scopo precauzionale, invita i connazionali presenti in India a mantenere un atteggiamento improntato alla massima prudenza e ad attenersi rigorosamente alle disposizioni e alle indicazioni delle Autorità locali. Le rappresentanze diplomatiche nel Paese, ovvero l’Ambasciata a New Delhi e i Consolati sul territorio, stanno attivamente monitorando l’evolversi della situazione, pronte a intervenire in caso di necessità.

Questo tipo di avviso si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e tutela dei cittadini italiani all’estero, specialmente in aree caratterizzate da instabilità o rischi geopolitici. Le zone di confine tra India e Pakistan, in particolare quelle nei pressi della regione del Kashmir, sono da decenni teatro di dispute e tensioni, e il riacutizzarsi di episodi di confronto armato o di instabilità interna rappresenta un potenziale pericolo per i viaggiatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.