Serie B, tensione a Cosenza: spuntano razzi da fuori lo stadio, match sospeso due volte

Tensione e contestazione, che poteva sfociare in altro. Cosenza e Cesena si stanno affrontando nella penultima giornata del campionato di Serie B, ma l’incontro ha subito un’immediata interruzione. Dopo appena un minuto di gioco, l’arbitro ha infatti sospeso la partita a causa del lancio di petardi, fumogeni e razzi in campo. Nonostante numerosi tifosi del Cosenza fossero rimasti fuori dallo stadio, alcuni oggetti pirotecnici sono comunque riusciti a raggiungere il terreno di gioco. Una situazione assurda, stranissima e spettrale, con uno stadio vuoto e silenzioso e i razzi provenienti da fuori campo. La gara è rimasta ferma per sei minuti, poi è ripresa ma a fine primo tempo – intanto il Cesena era passata in vantaggio – è stata sospesa di nuovo per lo stesso motivo.

