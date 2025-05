I Templari, il Santo Graal e quei legami con la Calabria. Storia, misteri e retroscena

StrettoWeb

Il prossimo 19 maggio, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “I Templari tra Calabria e Toscana”. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato la presenza della ricercatrice toscana Elena Pierotti, in qualità di relatrice. Nel 2007 il Circolo culturale l’Agorà di Reggio Calabria ha affrontato le vicende del Santo Graal tra mito e leggenda. Venne individuata nella Casata d’Angiò colei che deteneva il Graal. Si segnalò in quel convegno come esistessero ad Orval, nelle Ardenne, dei monaci di origine calabrese, arrivati nel 1070 nella terra dominio di Goffredo di Buglione. Nel 1108 questi monaci scomparvero improvvisamente. Essi sarebbero tornati in Calabria, ma molto più probabilmente si sarebbero stabiliti a Gerusalemme, pare nell’Abbazia di Nostra Signora di Sion.

Sembra che Pietro l’Eremita fosse uno di questi monaci e questi fosse stato il precettore di Goffredo di Buglione. I Templari in Calabria, tracce e storie che sono presenti in diverse zone del territorio, quali Mileto, Seminara, Catona, Motta Santo Niceto, Belcastro, Rocca Angitola, Roseto Capo Spulico, sono alcuni dei luoghi templari della regione. Diverse testimonianze architettoniche sono presenti sul territorio calabrese che documentano la presenza dell’ordine cavalleresco e secondo la tradizione, i Templari ubicavano all’interno dell’area urbana, una location adibita alla cura dei viaggiatori che si recavano in Terra Santa, ed una location esterna adibita ad area mercatale. I Cavalieri Templari ebbero un’influenza significativa in Calabria, principalmente come viaggiatori e commercianti, e non solo come combattenti, come si potrebbe pensare.

La loro presenza è documentata da reperti archeologici e dalla tradizione locale. In Calabria, i Templari intrattennero relazioni con l’Ordine di Malta, anch’esso un’importante istituzione religiosa-militare. I Templari, oltre a essere cavalieri, erano anche commercianti e viaggiatori, e la Calabria faceva parte delle loro rotte. La regione era un punto di passaggio cruciale per i pellegrini diretti a Terra Santa, e i Templari offrivano assistenza e ospitalità. Per taluni il primo Ordine di monaci guerrieri non fu quello Templare. Ma un ordine toscano, quello dei cavalieri del Tau. Fondato da Matilde di Canossa, così vuole la leggenda, peraltro cugina di Goffredo di Buglione. Le due realtà dunque, quella Toscana e quella calabrese, secondo la leggenda si intersecano inesorabilmente.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi, nel corso del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conferenza, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì diciannove maggio.