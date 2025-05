Riforme in Serie C, impianti sportivi, vittoria del Siracusa e rimpianti Reggina: i temi della nuova puntata di Pianeta Dilettanti

StrettoWeb

“Di riforme e non solo questa sera parleremo con il reggino Giuseppe Geria, Direttore Generale del Rimini. Parleremo anche di impianti sportivi, come il campo di Ciccarello inaugurato sabato, con il Vice Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. Spazio alla Virtus Rosarno neo promossa in Eccellenza. Lo faremo con la Presidentessa Antonella Naso. Ma anche tanta serie D con la vittoria finale del Siracusa ed i tanti rimpianti della Reggina adesso costretta a vincere i playoff e sperare poi nel ripescaggio. Spazio infine all’Eccellenza regionale. Ci vediamo questa sera alle ore 21.00 sul canale 12 di TEN”.

Così Nino Neri presenta la puntata di questa sera di Pianeta Dilettanti. Ospiti Giuseppe Geria, Carmelo Versace e Antonella Naso. I temi spaziano dalle riforme della Lega Pro a Serie D ed Eccellenza.

