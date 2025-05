Reggio Calabria, l’I.C. Telesio-Montalbetti protagonista di “Riscopriamo i valori” | FOTO

StrettoWeb

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e una rappresentanza delle classi della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “Telesio-Montalbetti” di Reggio Calabria, sono stati invitati presso l’auditorium della scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria dall’associazione “Cosimo Fazio”, per partecipare al progetto “Riscopriamo i valori”. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli alunni, che hanno dimostrato grande entusiasmo e impegno nel percorso di crescita e di riflessione sui valori fondamentali della società. Il Dirigente scolastica, d.ssa Marisa Maisano, e la prof.ssa Tonia Cuzzola, docente e referente del progetto, hanno guidato gli alunni in questo percorso formativo.

Un momento particolarmente significativo dell’evento è stato il riconoscimento ricevuto dall’Istituto Comprensivo “Telesio Montalbetti” dall’associazione “Cosimo Fazio”, che ha conferito alla scuola la “Menzione speciale per l’accoglienza”. Questo riconoscimento è stato assegnato per l’impegno, la gentilezza e la dedizione dimostrati nel rendere la scuola un luogo aperto, inclusivo e accogliente per tutti.

Il Dirigente Marisa Maisano, inoltre, ha ringraziato tutte le autorità civili, politiche e militari per la calorosa accoglienza. La menzione ottenuta grazie anche alle alunne Sofia Cuzzola e Giulia Bellini, seguite dal prof. Giovanni Portas, che hanno realizzato un ritratto artistico del colonnello Cosimo Fazio e donato all’associazione. Questo gesto è stato un segno di apprezzamento e di stima per l’impegno dell’associazione nel promuovere i valori fondamentali della società.

Il Dirigente Marisa Maisano, ringraziando le autorità ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto e ha ringraziato il presidente Antonino Fazio e la signora Giovanna Colella, figlio e moglie del colonnello Cosimo Fazio, per la realizzazione e l’invito al progetto. “Siamo orgogliosi di vedere i nostri alunni così impegnati e motivati nel percorso di crescita e di riflessione sui valori fondamentali della società“, ha dichiarato.

L’evento è stato un successo e ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra la scuola e le associazioni locali nel promuovere i valori fondamentali della società e nel formare cittadini responsabili e consapevoli. Un grande ringraziamento, la Dirigente, lo rivolge ai docenti tutti per l’impegno che, quotidianamente, riservano con passione e dedizione ai propri alunni.