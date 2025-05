Telefonata Trump-Putin, colloqui al Vaticano: c’è l’apertura del Papa. Meloni: “sì a negoziati”

StrettoWeb

“Il Vaticano, rappresentato dal Papa, ha dichiarato che sarebbe molto interessato a ospitare i negoziati. Che il processo abbia inizio”. Lo ha detto il presidente USA Donald Trump in uno degli interventi alla fine della lunga telefonata con Putin in merito alla ripresa dei negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina. L’apertura del Papa è stata accolta positivamente dall’Italia e dai leader europei. Lo ha confermato anche il premier Giorgia Meloni sui social: “Al termine della telefonata tra il Presidente Trump e il Presidente Putin ho avuto una nuova conversazione telefonica insieme al Presidente francese, Emmanuel Macron, al Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al Presidente finlandese, Alexander Stubb, alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e al Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il Presidente degli Stati Uniti”.

“Si lavora per un immediato avvio dei negoziati tra le parti che possano condurre il prima possibile a un cessate il fuoco e costruire le condizioni per una pace giusta e duratura in Ucraina. Al riguardo, è stata considerata positivamente la disponibilità del Santo Padre ad ospitare i colloqui presso il Vaticano. L’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace”.