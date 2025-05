Taurianova, il 4 maggio il convegno “Sulla Via di Martino”

StrettoWeb

Il progetto la “Sulla Via di Martino”, ideato dall’Associazione culturale “Abbadia” nata nel 2013 ed entrata a far parte della Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova dal 2014, trae la sua origine più di un anno fa ponendo al centro un approfondito studio sulla vita di Martino, aspetto di fondamentale importanza, per capire perché questo Santo è divenuto così popolare, oltre ad essere fortemente amato poiché il suo pensiero presenta sfaccettature straordinariamente attuali. Tale progetto, che ha preso maggiore forma nel tempo, ha nelle sue intenzioni quello di rivelare quanto fatto da Martino nel corso della propria vita e, non solo, rimanere vincolato esclusivamente alla storia del mantello, aneddoto riconosciuto dalla collettività.

Su questa direzione si inserisce il Convegno “Sulla Via di Martino – l’uomo, il santo, il culto” che si terrà Domenica 4 Maggio alle ore 17.00 presso la Casa della Partecipazione di San Martino, moderato dal giornalista Avv. Antonio Spina e che si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Taurianova Avv. Roy Biasi, del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Carmelo Versace e del Vicepresidente della Consulta delle Associazioni Arch. Giacomo Carioti.

In Calabria e, in particolare, nella provincia di Reggio Calabria ci sono tanti borghi che conservano al suo interno storie di vita e di tradizione raccontate troppo poco e San Martino costituisce un esempio concreto. Il progetto “Sulla Via di Martino” vuole, pertanto, riprendere quei percorsi del passato tramandati nel tempo con l’obiettivo di farli rinascere, creando un anello di congiunzione tra passato, presente e futuro.

Dopo l’introduzione al tema dell’incontro affidato all’Avv. Annamaria Fazzari, Presidente dell’Associazione culturale Abbadia che riferirà nei dettagli sull’imminente evento del 24 e 25 Maggio prossimi, seguiranno gli interventi di Don Pino De Raco, parroco della parrocchia Maria SS. della Colomba che relazionerà sulla pietà popolare a San Martino, del Prof. Giuseppe Riso, Cultore di Storia locale che argomenterà su San Martino: un nome, una lunga storia. Ed ancora, Don Letterio Festa, Direttore archivio storico Diocesi Oppido-Palmi parlerà della testimonianza evangelica e la vicenda agiografica di San Martino ed il Prof. Domenico Michele Surace, Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, approfondirà iconografia e fortuna visiva dell’immagine del Santo.

A concludere il convegno sarà S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni, dell’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, della Diocesi di Oppido-Palmi e del Museo Diocesano e, infine, dell’Associazione culturale musico-teatrale Pentakaris.

